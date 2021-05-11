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Корабль США сделал десятки предупредительных выстрелов из-за маневров кораблей Ирана

Новина українською → Вашингтон, Вторник 11 мая 2021 02:25
Корабль США сделал десятки предупредительных выстрелов из-за маневров кораблей Ирана Фото: ВМС США сделали десятки выстрелов и-за маневров Ирана (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Артур Родивилов

Корабль ВМС США произвел около 30 предупредительных выстрелов из пулемета. Это произошло после приближения к группе американских кораблей в Ормузском проливе кораблей ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР),

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

После выстрелов 13 иранских кораблей, которые находились примерно в 150 метрах от группы американских судов, отошли. Он назвал такие действия ВМС КСИР опасными и непрофессиональными.

"Корабль береговой охраны США произвел приблизительно 30 выстрелов из пулемета", - сказал Кирби

Напомним, ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что участники переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана. Исключены не все, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются.

Отметим, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью снять ряд из наиболее жестких санкций против Ирана. Тегеран должен вернуться к ядерной сделке, заявили в Вашингтоне.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Джо Байден считает, что решение Тегерана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров по ядерной программе.

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