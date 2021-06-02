Крупнейший военный корабль Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе

Крупнейший военный корабль иранского флота "Харг" (Kharg) загорелся и впоследствии при странных обстоятельствах затонул 2 июня в Оманском заливе. На корабле около 02:25 произошел взрыв.

Взрыв начался около 02:25, и пожарные пытались его сдержать, но судно затонуло вблизи иранского порта Яск, примерно в 1270 километрах к юго-востоку от Тегерана в Оманском заливе у Ормузского пролива - узкого устья Персидского залива.

В иранских социальных сетях распространяются фотографии моряков в спасательных жилетах, которые эвакуировали судно во время пожара. Государственное телевидение и полуофициальные информационные агентства называли Харг "учебным кораблем". Агентство "Фарс" опубликовало видео густого черного дыма, который поднимается с корабля рано утром в среду.

На спутниковых фотографиях Planet Labs Inc., проанализированных агентством Associated Press, видно, что Харг находится к западу от Яска. Спутники национальной администрации океанов и атмосферы США, отслеживающие пожары из космоса, обнаружили пламя на месте Яска.

"Харг" служит одним из немногих судов иранского флота, который способен обеспечить дозаправку в море других своих кораблей. Он также может поднимать тяжелые грузы и служить точкой запуска вертолетов. Военный корабль, построенный в Великобритании и спущенный на воду в 1977 году, вошел во флот Ирана в 1984 году после длительных переговоров, состоявшихся после Исламской революции 1979 года в Иране.

Как правило, флот Ирана осуществляет патрулирование в Оманском заливе и на более широких морских участках, тогда как военизированная Революционная гвардия страны действует в более мелководных местах Ормузского пролива и Персидского залива. Однако в течение последних месяцев флот выпустил чуть более крупный коммерческий танкер "Макран", который начал выполнять такую же функцию, как "Харг".

Иранские чиновники не сообщили причины пожара на борту "Харга". Инцидент произошел после серии загадочных взрывов, которые начались в 2019 году в Оманском заливе.

В 2020 году во время учений в Иране ракета ошибочно поразила морское судно вблизи порта Яск, в результате чего погибло 19 моряков и были ранены 15. Также в 2018 году в Каспийском море затонул эсминец военно-морского флота Ирана.