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В Ірані сталася пожежа на НПЗ: загорівся резервуар з понад 30 тисячами літрів бензину

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ірані сталася масштабна пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) країни. Загорівся резервуар, в якому знаходиться понад 30 тисяч літрів бензину. Про жертви і постраждалих інформації немає.

Про це повідомило іранське видання Shana.

За його даними, пожежа виникла на Тегеранському НПЗ в результаті витоку палива в одному з резервуарів. У ньому зберігалося близько 20 тисяч барелів (майже 32 тисячі літрів) бензину.

Пожежу обіцяють загасити протягом 12 годин. За словами виконавчого директора НПЗ Хаміда Арманфара, необхідно дочекатися повного вигорання палива в резервуарі. "Зараз докладаються зусилля для відновлення роботи НПЗ", - додав він

Ще один представник НПЗ заявив, що на місці загоряння працює велика група пожежників. В її завдання входить не дати поширитися вогню на інші резервуари з паливом.

На опублікованих в соцмережах відео з місця пожежі видно стовп чорного диму, який піднімається на сотні метрів.

Тегеранський НПЗ - це один найбільших нафтопереробних заводів країни. Він забезпечує близько 15% виробництва палива в Ірані. Випускає бензин, дизельне паливо, газойль, мазут та інші нафтопродукти. Знаходиться в південній частині провінції Тегеран.

Нагадаємо, вдень 2 червня найбільший військовий корабель іранського флоту "Харг" (Kharg) загорівся і згодом при дивних обставинах затонув 2 червня в затоці Омана. На кораблі близько 2:25 стався вибух.

Відзначимо,в травні корабель ВМС США виробив близько 30 попереджувальних пострілів з кулемета після наближення до групи американських кораблів в Ормузькій протоці судів ВМС Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

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