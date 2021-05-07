В ЕС считают, что новый раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном займет больше времени
Новый раунд переговоров по иранской ядерной сделке в Вене будет очень важным, сложным и займет больше времени, чем предыдущие. Ранее в США заявили о готовности заключить соглашение с Ираном в течение нескольких недель.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, принимающего участие в переговорах.
"Мы начинаем очень важный раунд, он займет больше времени, чем предыдущие. Сейчас все стороны представляют себе в общих чертах, как будет выглядеть соглашение", - цитирует издание своего собеседника.
По его словам, в понедельник, 10 мая, на заседании Совета ЕС по иностранным делам координатор переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель кратко проинформирует о состоянии переговоров по иранской ядерной сделке.
Источник агентства подчеркнул, что цель переговоров - вернуть США к участию в соглашении и договориться с Ираном о полном соблюдении своих обязательств по ядерной сделке.
"Осталось сделать и решить много очень сложных задач, потому что есть много деталей и разных проблем, у стран-участниц различаются позиции по санкциям и обязательствам", - добавил он.
Напомним, ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что участники переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана. Исключены не все, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются.
Отметим, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью снять ряд из наиболее жестких санкций против Ирана. Тегеран должен вернуться к ядерной сделке, заявили в Вашингтоне.
Ранее РБК-Украина писало, что президент США Джо Байден считает, что решение Тегерана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров по ядерной программе.