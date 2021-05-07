В ЕС считают, что новый раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном займет больше времени

Новый раунд переговоров по иранской ядерной сделке в Вене будет очень важным, сложным и займет больше времени, чем предыдущие. Ранее в США заявили о готовности заключить соглашение с Ираном в течение нескольких недель.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, принимающего участие в переговорах.

"Мы начинаем очень важный раунд, он займет больше времени, чем предыдущие. Сейчас все стороны представляют себе в общих чертах, как будет выглядеть соглашение", - цитирует издание своего собеседника.

По его словам, в понедельник, 10 мая, на заседании Совета ЕС по иностранным делам координатор переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель кратко проинформирует о состоянии переговоров по иранской ядерной сделке.

Источник агентства подчеркнул, что цель переговоров - вернуть США к участию в соглашении и договориться с Ираном о полном соблюдении своих обязательств по ядерной сделке.

"Осталось сделать и решить много очень сложных задач, потому что есть много деталей и разных проблем, у стран-участниц различаются позиции по санкциям и обязательствам", - добавил он.