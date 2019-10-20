В Иране произошел пожар на крупнейшем нефтезаводе

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Сотрудники сообщают о локализации пожара

В Иране произошел масштабный пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Анадолу.

Как сообщается, пожар произошел на крупнейшем иранском НПЗ в городе Абадан в воскресенье, 20 октября. Огонь вспыхнул из-за утечки топлива в 55-м блоке завода.

По словам сотрудника НПЗ Сейида Наурбахши, на данный момент пожар был локализован. Жертв среди персонала не было обнаружено.

#BREAKING It is now confirmed that a Cyber attack resulted fire in #Abadan's Oil Refinery in Southwest of #Iran. Probably a Cyber attack in response to #IRGC's cruise missile attack at #Aramco's oil facilities in #Abqaiq & #Khurais, #SaudiArabia on 14 Сентябрь 2019. pic.twitter.com/mkgs5LZXnq — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 20, 2019

Отмечается, что на фоне недавней атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в причастности к которым обвиняют Иран, существует подозрение, что пожар на НПЗ в иранском Абадане произошел не случайно.

Ранее сообщалось, что на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco произошел пожар. Позже стало известно, что НПЗ загорелся в результате атаки, которую провели йеменские повстанцы-хусити с помощью дронов. Соединенные Штаты Америки, Эр-Рияд и страны Европы заподозрили Тегеран в причастности к атаке, поскольку беспилотники хуситов были изготовлены в Иране.