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В Иране произошел пожар на крупнейшем нефтезаводе

Новости » Происшествия    20.10.2019 - 15:24
В Иране произошел пожар на крупнейшем нефтезаводе
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сотрудники сообщают о локализации пожара

В Иране произошел масштабный пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Анадолу.

Как сообщается, пожар произошел на крупнейшем иранском НПЗ в городе Абадан в воскресенье, 20 октября. Огонь вспыхнул из-за утечки топлива в 55-м блоке завода.

По словам сотрудника НПЗ Сейида Наурбахши, на данный момент пожар был локализован. Жертв среди персонала не было обнаружено.

Отмечается, что на фоне недавней атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в причастности к которым обвиняют Иран, существует подозрение, что пожар на НПЗ в иранском Абадане произошел не случайно.

Ранее сообщалось, что на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco произошел пожар. Позже стало известно, что НПЗ загорелся в результате атаки, которую провели йеменские повстанцы-хусити с помощью дронов. Соединенные Штаты Америки, Эр-Рияд и страны Европы заподозрили Тегеран в причастности к атаке, поскольку беспилотники хуситов были изготовлены в Иране.

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