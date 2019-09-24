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Франция, Германия и Великобритания обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ

Новости » Политика    24.09.2019 - 05:03
Франция, Германия и Великобритания обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Иран назвали ответственным за атаки

Главы Франции, Германии и Великобритании назвали Иран ответственным за атаки на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров трех стран по итогам встречи на полях 74-й сессии Генеральном Ассамблеи ООН.

Совместное заявление опубликовали по результатам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Нам ясно, что ответственность за эту атаку несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет", - говорится в тексте заявления.

Лидеры трех стран также отметили, что поддерживают текущие расследования, в ходе которых должны быть установлены все детали происшедшего.

Ранее сообщалось, что на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco произошел пожар. Позже стало известно, что НПЗ загорелся вследствие атаки, которую провели с помощью дронов.

Комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании, госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок.

Атака США или Саудовской Аравии спровоцирует войну, - МИД Ирана Саудовская Аравия предоставит доказательства причастности Ирана к атакам на НПЗ
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