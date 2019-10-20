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В Ірані сталася пожежа на найбільшому нафтозаводі

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 15:24
В Ірані сталася пожежа на найбільшому нафтозаводі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Співробітники повідомляють про локалізацію пожежі

В Ірані сталася масштабна пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі (НПЗ) країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Анадолу.

Як повідомляється, пожежа сталася на найбільшому іранському НПЗ в місті Абадан у неділю, 20 жовтня. Вогонь спалахнув через витік палива в 55-му блоці заводу.

За словами співробітника НПЗ Сейїда Наурбахши, на даний момент пожежа була локалізована. Жертв серед персоналу не було виявлено.

Зазначається, що на фоні нещодавньої атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії, в причетності до яких звинувачують Іран, існують підозри, що пожежа на НПЗ в іранському Абадані сталася не випадково.

Раніше повідомлялося, що на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco сталася пожежа. Пізніше стало відомо, що НПЗ загорівся внаслідок атаки, яку провели єменські повстанці-хусити з допомогою дронів. Сполучені Штати Америки, Ер-Ріяд та країни Європи запідозрили Тегеран в причетності до атаки, оскільки безпілотники хуситів були виготовлені в Ірані.

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