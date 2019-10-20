В Ірані сталася пожежа на найбільшому нафтозаводі

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Співробітники повідомляють про локалізацію пожежі

В Ірані сталася масштабна пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі (НПЗ) країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Анадолу.

Як повідомляється, пожежа сталася на найбільшому іранському НПЗ в місті Абадан у неділю, 20 жовтня. Вогонь спалахнув через витік палива в 55-му блоці заводу.

За словами співробітника НПЗ Сейїда Наурбахши, на даний момент пожежа була локалізована. Жертв серед персоналу не було виявлено.

#BREAKING: It is now confirmed that a Cyber attack resulted fire in #Abadan's Oil Refinery in Southwest of #Iran. Probably a Cyber attack in response to #IRGC's cruise missile attack at #Aramco's oil facilities in #Abqaiq & #Khurais, #SaudiArabia on 14 September 2019. pic.twitter.com/mkgs5LZXnq — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 20, 2019

Зазначається, що на фоні нещодавньої атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії, в причетності до яких звинувачують Іран, існують підозри, що пожежа на НПЗ в іранському Абадані сталася не випадково.

Раніше повідомлялося, що на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco сталася пожежа. Пізніше стало відомо, що НПЗ загорівся внаслідок атаки, яку провели єменські повстанці-хусити з допомогою дронів. Сполучені Штати Америки, Ер-Ріяд та країни Європи запідозрили Тегеран в причетності до атаки, оскільки безпілотники хуситів були виготовлені в Ірані.