В Ірані почали вмикати інтернет, але це викликало політичні суперечки

Влада ввела жорсткі обмеження ще 28 лютого, коли США та Ізраїль завдали військових ударів по іранських об'єктах. Група моніторингу NetBlocks підтвердила перші ознаки відновлення з'єднання.

Трафік почав зростати, проте процес іде повільно. Багато провайдерів лише починають завантажувати системи.

Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф прокоментував ситуацію:

"Відповідно до місії шановного президента та на виконання обіцянки уряду, зроблено перший крок до вільного та регульованого доступу до кіберпростору".

Відновлення зв'язку спричинило серйозний конфлікт всередині керівництва країни. Президент Масуд Пезешкіан створив спеціальну групу для розблокування мережі.

Проте консервативні сили чинять опір. Судова система Ірану отримала скарги на дії президента і суд уже постановив призупинити роботу урядової робочої групи.

Експерт з кібербезпеки Амір Рашиді дав свій прогноз:

"Зараз ми спостерігаємо збільшення трафіку з Ірану. Деякі провайдери відновили роботу, але ще зарано говорити точно, що станеться".

Фахівці нагадують про досвід січня минулого року. Тоді під час протестів інтернет також вимикали. Коли його повернули, обсяг трафіку складав лише половину від колишнього рівня.