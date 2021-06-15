В Иране одобрили отечественную COVID-вакцину
В Иране одобрили экстренное использование вакцины от коронавирус отечественного производства. Она называется COVIran Barekat.
Об этом сообщает The Associated Press.
В основе препарата - деактивированный вирус, который разработала иранская фармацевтическая компания Shifafarmed. Первые исследования безопасности и эффективности начались в конце декабря прошлого года.
В то же время отмечается, что Иран является наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса страна Ближнего Востока и она столкнулась с проблемами, связанными с импортом вакцин.
В правительстве заявили, что массовой вакцинации препятствовали американские санкции.
Напомним, Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa одобрило применение вакцины от коронавирус компании Pfizer для подростков от 12 лет. Ранее вакцина была разрешена для вакцинации людей в возрасте 16 лет и старше.
Кроме того, 6 июня Израиль расширил кампанию по вакцинации от коронавируса. Теперь в стране прививки могут получить подростки в возрасте от 12 до 16 лет.
Ранее сообщалось, что в Непале предоставили разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса CoronaVac. Она разработана китайской компанией Sinovac Biotech.