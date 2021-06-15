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В Ірані схвалили вітчизняну COVID-вакцину

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Іран, Вівторок 15 червня 2021 04:31
В Ірані схвалили вітчизняну COVID-вакцину Фото:  Іран є найбільш постраждалою від пандемії коронавірусу країна Близького Сходу (Ivan Romano/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В Ірані схвалили екстрене використання вакцини від коронавірусу вітчизняного виробництва. Вона називається COVIran Barekat.

Про це повідомляє The Associated Press.

В основі препарату - деактивований вірус, який розробила іранська фармацевтична компанія Shifafarmed. Перші дослідження безпеки та ефективності розпочалися в кінці грудня минулого року.

Водночас зазначається, що Іран є найбільш постраждалою від пандемії коронавірусу країна Близького Сходу і вона зіткнулася з проблемами, пов'язаними з імпортом вакцин.

В уряді заявили, що масовій вакцинації перешкоджали американські санкції.

Нагадаємо, Бразильське агентство санітарного нагляду Anvisa схвалило застосування вакцини від коронавірусу компанії Pfizer для підлітків від 12 років. Раніше вакцина була дозволена для вакцинації людей у віці 16 років і старше.

Крім того, 6 червня Ізраїль розширив кампанію з вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні щеплення можуть отримати Підлітки у віці від 12 до 16 років.

Раніше повідомлялось, що в Непалі надали дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вона розроблена китайською компанією Sinovac Biotech.

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