В Ірані схвалили вітчизняну COVID-вакцину

В Ірані схвалили екстрене використання вакцини від коронавірусу вітчизняного виробництва. Вона називається COVIran Barekat.

Водночас зазначається, що Іран є найбільш постраждалою від пандемії коронавірусу країна Близького Сходу і вона зіткнулася з проблемами, пов'язаними з імпортом вакцин.

В основі препарату - деактивований вірус, який розробила іранська фармацевтична компанія Shifafarmed. Перші дослідження безпеки та ефективності розпочалися в кінці грудня минулого року.

Нагадаємо, Бразильське агентство санітарного нагляду Anvisa схвалило застосування вакцини від коронавірусу компанії Pfizer для підлітків від 12 років. Раніше вакцина була дозволена для вакцинації людей у віці 16 років і старше.

Крім того, 6 червня Ізраїль розширив кампанію з вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні щеплення можуть отримати Підлітки у віці від 12 до 16 років.

Раніше повідомлялось, що в Непалі надали дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вона розроблена китайською компанією Sinovac Biotech.