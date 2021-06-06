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Еще одна страна одобрила экстренное применение вакцины CoronaVac

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Непал, Воскресенье 06 июня 2021 03:24
Еще одна страна одобрила экстренное применение вакцины CoronaVac Фото: препарат будет применяться для прививок людей в возрасте от 18 лет. (Ivan Romano/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В Непале предоставили разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса CoronaVac. Она разработана китайской компанией Sinovac Biotech.

Об этом сообщает Синьхуа.

Директор Департамента контроля за лекарственными средствами Непала Бхарат Бхаттараи сообщил, что после изучения данных компании Sinovac Biotech ведомство решило выдать разрешение на экстренное использование вакцины CoronaVac

Препарат будет применяться для прививок людей в возрасте от 18 лет.

В настоящее время в Непале сделали прививку двумя дозами вакцин только 2% населения.

Напомним, в Киеве 29 мая начал работу центр вакцинации от коронавируса на базе Международного выставочного центра. Прививки делают вакциной CoronaVac.

Также в Китае вакцину Sinovac разрешили использовать для детей и подростков. Об этом заявил председатель правления компании Инь Вейдун.

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