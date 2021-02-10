Самолет МАУ в Иране могли сбить не случайно, - СМИ

Канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, предположительно, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Сейчас аудиофайл находится на экспертизе у нескольких канадских спецслужб.

Как сообщается, на записи слышно, как человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Ирана, на языке фарси с кем-то говорит о вероятных сценариях катастрофы.

В частности, якобы Зариф говорит, что существует "тысяча возможностей" для объяснения того, почему был сбит самолет, включая преднамеренную атаку с участием нескольких "диверсантов".

Также якобы глава МИД Ирана заявляет о том, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.

По данным CBC News, специальный советник канадского премьер-министра по делу о расследовании катастрофы рейса PS752 Ральф Гудейл подтвердил, что канадским властям известно об этой записи и что ее копию они получили еще в ноябре прошлого года.