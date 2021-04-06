В Ірані звинуватили 10 осіб у справі катастрофи МАУ
В Ірані у справі про катастрофі літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) під Тегераном оголосили звинувачення 10 посадовим особам. Їх справи розглядаються в судах.
Про це заявив колишній військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки на церемонії передачі повноважень своєму наступникові, передає ISNA.
"Десяти посадовим особам, які були причетні до катастрофи українського літака, були пред'явлені звинувачення. Необхідні висновки будуть зроблені в суді", - заявив Торки.
Нагадаємо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилки оператора протиповітряної оборони. Український літак був випадково визначено як "ворожа мета". В результаті загинуло 176 осіб.
Раніше РБК-Україна писало, що в березні Іран опублікував фінальний звіт по катастрофі МАУ. При цьому Україна висловила невдоволення, оскільки документ не дає відповідь на ключові питання.
До цього канадське CBC News з посиланням на записи розмови міністра закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфа заявило, що літак МАУ могли збити не випадково.