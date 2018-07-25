В Иране назвали угрозы США недостойными внимания

Рухани заявил, что Иран будет противостоять "американскому заговору"

Президент Ирана Хасан Рухани считает угрозы Соединенных Штатов беспочвенными и недостойными ответа. Об этом он сказал в ходе заседания кабинета министров, передает сайт администрации президента.

Рухани подчеркнул, что Тегеран будет противостоять "американскому заговору".

"Иранский народ настойчив, един, целостен, игнорирует их (США, - ред.) угрозы и заговоры и выбирает путь противостояния", - отметил глава Ирана.

По его словам, чтобы ответ Тегерана США был сильным, Иран должен "усерднее работать", в частности, наращивать экспорт.

Кроме того, Рухани заявил, что Иран принимает меры против Вашингтона, в том числе подает иск против США в Международный суд ООН и жалобу в Гаагу. Он отметил, что пока суд в ООН не рассмотрит иск, Штаты не смогут ничего предпринять против Тегерана.

Напомним, как писало РБК-Украина, глава США Дональд Трамп заявил, что готов заключить "настоящую сделку" с властями Ирана в ядерной сфере. Он подчеркнул, что новое соглашение будет отличаться от предыдущего "провального".

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил руководство Ирана с мафией. Он заявил, что Рухани и глава МИД Ирана Джавад Зариф - "отполированные ширмы для международного мошенничества".