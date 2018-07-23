Помпео заявил, что власти Ирана получают выгоду от коррупции

Государственный секретарь США Майк Помпео сравнил руководство Ирана с мафией. Об этом он заявил выступая с речью в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии, сообщает DW.

Так, Помпео заявил, что президент Ирана Хасан Роухани и глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф - "отполированные ширмы для международного мошенничества".

"Ираном руководит нечто, больше похожее на мафию, чем на правительство", - сказал он, отметив, что власти Ирана получают выгоду от коррупции.

При этом, Помпео отметил, что США помогут иранцам, которые недовольны своим руководством.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп предостерег президента Ирана от угроз Соединенным Штатам.