США готовы заключить "настоящую сделку" с Ираном, - Трамп

Президент США заявил, что новое соглашение будет отличаться от "провального" предыдущего

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов заключить "настоящую сделку" с властями Ирана в ядерной сфере. Об этом он сказал выступая во вторник в Канзас-Сити перед ветеранами американских военных операций за рубежом, передает Reuters.

Трамп подчеркнул, что новое соглашение будет отличаться от предыдущего "провального".

"Мы посмотрим, что получится, но мы готовы заключить настоящую сделку, а не ту, которую заключила прошлая администрация, провальную", - сказал президент США.

Трамп также добавил, что Иран больше "не является той страной, которой он был раньше".

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео сравнил руководство Ирана с мафией. Помпео заявил, что президент Ирана Хасан Роухани и глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф - "отполированные ширмы для международного мошенничества".