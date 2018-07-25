В Ірані назвали загрози США негідними уваги

Рухані заявив, що Іран буде протистояти "американській змові"

Президент Ірану Хасан Рухані вважає загрози Сполучених Штатів безпідставними і негідними відповіді. Про це він сказав у ході засідання кабінету міністрів, передає сайт адміністрації президента.

Рухані підкреслив, що Тегеран буде протистояти "американській змові".

"Іранський народ наполегливий, єдиний, цілісний, ігнорує їх (США, - ред.) загрози і змови і вибирає шлях протистояння", - зазначив глава Ірану.

За його словами, щоб відповідь Тегерану США була сильною, Іран повинен "старанніше працювати", зокрема, нарощувати експорт.

Крім того, Рухані заявив, що Іран вживає заходів проти Вашингтона, в тому числі подає позов проти США в Міжнародний суд ООН і скаргу в Гаагу. Він зазначив, що поки суд в ООН не розгляне позов, Штати не зможуть нічого зробити проти Тегерана.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, глава США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти "справжню угоду" з владою Ірану в ядерній сфері. Він підкреслив, що нова угода буде відрізнятися від попередньої "провальної".

Держсекретар США Майк Помпео порівняв керівництво Ірану з мафією. Він заявив, що Рухані і глава МЗС Ірану Джавад Заріф - "відполіровані ширми для міжнародного шахрайства".