В Ірані назвали загрози США негідними уваги
Рухані заявив, що Іран буде протистояти "американській змові"
Президент Ірану Хасан Рухані вважає загрози Сполучених Штатів безпідставними і негідними відповіді. Про це він сказав у ході засідання кабінету міністрів, передає сайт адміністрації президента.
Рухані підкреслив, що Тегеран буде протистояти "американській змові".
"Іранський народ наполегливий, єдиний, цілісний, ігнорує їх (США, - ред.) загрози і змови і вибирає шлях протистояння", - зазначив глава Ірану.
За його словами, щоб відповідь Тегерану США була сильною, Іран повинен "старанніше працювати", зокрема, нарощувати експорт.
Крім того, Рухані заявив, що Іран вживає заходів проти Вашингтона, в тому числі подає позов проти США в Міжнародний суд ООН і скаргу в Гаагу. Він зазначив, що поки суд в ООН не розгляне позов, Штати не зможуть нічого зробити проти Тегерана.
Нагадаємо, як писало РБК-Україна, глава США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти "справжню угоду" з владою Ірану в ядерній сфері. Він підкреслив, що нова угода буде відрізнятися від попередньої "провальної".
Держсекретар США Майк Помпео порівняв керівництво Ірану з мафією. Він заявив, що Рухані і глава МЗС Ірану Джавад Заріф - "відполіровані ширми для міжнародного шахрайства".