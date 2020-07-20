В Иране казнили причастного к убийству генерала Сулеймани

В Иране казнили Махмуда Мусави Маджда, который сотрудничал с ЦРУ и израильской службой внешней разведки "Моссад". Он передавал спецслужбам информацию о местоположении генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает IRNA.

Как сообщается, Маджд также передавал данные о личном составе, вооружении и системах связи иранских ВС в Сирии. Однако представители Верховного суда Ирана позже выступили с разъяснением, что деятельность казненного не имела прямого отношения к гибели иранского командующего Касема Сулеймани.

Напомним, генерал был убит 3 января 2020 года в результате спецоперации военных США. Также тогда стало известно и о гибели заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

После этого, 8 января Иран в ответ нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке. Известно, что в тот момент там находились американские военнослужащие.

Ранее РБК-Украина сообщало, что иранские власти приговорили Мусави Маджда к смертной казни.

Также Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели Сулеймани.

Добавим, в Белом доме предоставили обоснование необходимости ликвидации генерала Сулеймани.