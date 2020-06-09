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В Иране приговорили к смертной казни причастного к убийству генерала Сулеймани

Новости » Происшествия     09.06.2020 - 16:36
В Иране приговорили к смертной казни причастного к убийству генерала Сулеймани
Фото: прощание с Касимом Сулеймани (news sky com)

Осужденный был агентом спецслужб США и Израиля

Причастного к убийству иранского генерала Касима Сулеймани приговорили к смертной казни. Следствие установило его сотрудничество с американскими и израильскими спецслужбами.

Об этом рассказал представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, сообщает иранское правительственное информагентство IRNA.

По словам Эсмаили, причастный к убийству Сулеймани иранец Махмуд Мусави Маджд был связан с израильским Моссадом, а также с американским ЦРУ и передавал этим спецслужбам информацию об иранских военных.

"Он предоставил иностранцам информацию о местонахождении генерала Сулеймани, и приговорен к смертной казни по решению суда. Приговор будет приведен в исполнение в ближайшее время", - заявил он.

Иранский генерал Сулеймани был убит в результате авиаудара по военной колонне в районе аэропорта Багдада (Ирак). Удар был осуществлен американскими военнослужащими по приказу президента Дональда Трампа.

Позже в Белом доме предоставили обоснование необходимости ликвидации генерала Сулеймани.

Ликвидацию Сулеймани также поддержал госсекретарь США Майк Помпео, назвав спецоперацию "правильным решением".

Кроме того, президент США рассказал подробности спецоперации по ликвидации иранского командующего Сулеймани.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Ирансмертная казньпреступлениягенерал
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