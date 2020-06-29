Иран выдал ордер на арест Трампа в отместку за смерть Сулеймани

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Интерпол ответил, что не будет удовлетворять этот запрос

Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели иранского генерала, командующего Корпусом стражи исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Именно Трамп распорядился нанести авиаудар, который стал для Сулеймани фатальным.

Об этом сообщает CNN.

Полуофициальное иранское информационное агентство Fars, ссылаясь на слова генерального прокурора Тегерана Али Алкази Мехра передает, что Трамп будет привлечен к ответственности, как только он уйдет с поста президента после окончания срока его полномочий.

Всего в списке, кого хочет арестовать Иран, 36 человек. Также сообщается, что Иран попросил Интерпол выпустить "красное уведомление" для этих 36 человек.

Интерпол уже ответил на запрос CNN и сказал, что "не будет рассматривать запросы такого рода", поскольку "организации строго запрещено предпринимать какие-либо интервенции или действия политического, военного, религиозного или расового характера".

Сулеймани был убит во время удара американского беспилотника в международном аэропорту Багдада в январе вместе с пятью другими иранскими военными, включая Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя главы поддерживаемых Ираном Народных мобилизационных сил Ирака.

Администрация Трампа считала Сулеймани "безжалостным убийцей", и в январе президент заявил журналистам, что генерал должен был быть уничтожен предыдущими президентами. Пентагон обвинил Сулеймани в гибели сотен американцев и их союзников в течение месяцев, предшествовавших его убийству.

Напомним, подробности убийства Сулеймани Трамп рассказывал еще в январе 2020 года.

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Автор: Виталия Мазур