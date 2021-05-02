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В Иране на химзаводе произошел мощный взрыв, есть пострадавшие

Автор: Игорь Литвиненко

В Иране утром 2 мая на химическом заводе в провинции Кум произошел мощный взрыв. Во время тушения пожара пострадали двое спасателей.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что инцидент произошел в 6 утра по местному времени на фабрике "Маваллан", которая занимается химической промышленностью. На борьбу с огнем были брошены более 100 пжарных. Во время тушения полностью сгорела пожарная машина, а двое спасателей пострадали и были доставлены в больницу.

В связи с инцидентом местные властью объявили в регионе чрезвычайное положение. К борьбе с огнем привлекли все организации, включая военных КСИР (Корпус стражей исламской революции).

О причинах взрыва пока не сообщается.

Напомним, в начале апреля Иран заявил о подрыве своего судна в Красном море.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Болгарии загорелся склад оружейного завода. Однако опасности взрывов не было.

Кроме этого сообщалось, что в Афганистане в конце апреля заминированный автомобиль взорвался возле здания больницы. В результате погибли не менее 30 человек, более 60 - были ранены.

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Новости Украины ИранхимзаводВзрыв