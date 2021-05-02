В Иране на химзаводе произошел мощный взрыв, есть пострадавшие

Отмечается, что инцидент произошел в 6 утра по местному времени на фабрике "Маваллан", которая занимается химической промышленностью. На борьбу с огнем были брошены более 100 пжарных. Во время тушения полностью сгорела пожарная машина, а двое спасателей пострадали и были доставлены в больницу.

В связи с инцидентом местные властью объявили в регионе чрезвычайное положение. К борьбе с огнем привлекли все организации, включая военных КСИР (Корпус стражей исламской революции).

О причинах взрыва пока не сообщается.