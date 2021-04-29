В Болгарии загорелся склад оружейного завода
В болгарском городе Лясковец загорелся склад оружейного завода "Аркус". Опасности взрывов нет.
Об этом сообщает Fakti.
Сигнал о возникновении пожара поступил около 12.40 (совпадает с киевским временем). Однако отмечается, что возгорание возникло в отдалении от оружия и боеприпасов.
Сообщается, что люди были эвакуированы, пострадавших в результате пожара нет. Угрозы окрестным населенным пунктам также нет, заявило руководство завода.
Напомним, 28 апреля пресс-секретарь болгарской прокуратуры Сийка Милева сообщила, что власти ведут расследование о причастности граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах.
Ранее болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев подтвердил поставки оружия Украине.
Оружие его компании EMCO хранилось на складах в Чехии, которые были взорваны в 2014 году. Сам Гебрев чуть не стал жертвой отравления ядом "Новичок".
По данным ведомства, там хранились боеприпасы, принадлежащие болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.