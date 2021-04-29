В Болгарии загорелся склад оружейного завода

Сигнал о возникновении пожара поступил около 12.40 (совпадает с киевским временем). Однако отмечается, что возгорание возникло в отдалении от оружия и боеприпасов.

Сообщается, что люди были эвакуированы, пострадавших в результате пожара нет. Угрозы окрестным населенным пунктам также нет, заявило руководство завода.