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Десятки человек в Афганистане остаются под завалами больницы после взрыва заминированного авто

Новина українською → Кабул, Пятница 30 апреля 2021 20:18
Десятки человек в Афганистане остаются под завалами больницы после взрыва заминированного авто Фото: место взрыва в Афганистане (twitter.com/kabulnewstv)
Автор: РБК-Украина

Десятки человек остаются под завалами здания Центральной больницы в городе Пули Алам на востоке Афганистана, разрушенного в результате взрыва заминированного автомобиля. Полиция подтвердила гибель не менее 30 человек, еще более 60 ранены.

Об этом сообщил телеканал Kabul News TV.

По его данным, заминированный автомобиль взорвался возле Центральной больницы в городе Пули Алам на востоке Афганистана вечером 30 апреля. Целью атаки было здание рядом с медучреждением, где находились мирные жители и военные.

По предварительным данным, не менее 30 человек погибли, еще более 60 пострадали. Большинство погибших - студенты, госслужащие и мирные жители.

Под завалами здания находятся десятки людей. Идет поисково-спасательная операция.

Напомним, в конце марта в столице Афганистана Кабуле подорвали автомобиль посольства Италии. В результате террористического акта ранен один человек.

Отметим, , ранее сообщалось, что США призвали американских граждан покинуть территорию Афганистана в связи с тем, что там в последнее время фиксируют увеличение террористических атак.

Президент США Джо Байден намерен пересмотреть мирное соглашение, достигнутое с талибами при администрации Дональда Трампа.

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