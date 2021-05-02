В Ірані на хімзаводі стався потужний вибух, є постраждалі

Відзначається, що інцидент стався о 6 ранку за місцевим часом на фабриці "Маваллан", яка займається хімічною промисловістю. На боротьбу з вогнем було кинуто понад 100 пжарних. Під час гасіння повністю згоріла пожежна машина, а двоє рятувальників постраждали і були доставлені в лікарню.

У зв'язку з інцидентом місцева влада оголосила в регіоні надзвичайний стан. До боротьби з вогнем залучили всі організації, включаючи військових КВІР (Корпус вартових ісламської революції).

Про причини вибуху поки не повідомляється.