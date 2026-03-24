Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран звинувачує США та Ізраїль в атаці на енергосистему, - ЗМІ

12:25 24.03.2026 Вт
2 хв
Внаслідок ударів було пошкоджено газопровід та газопостачальні об’єкти
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: США та Ізраїль атакували енергосистему Ірану (Getty Images)

Іранські ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по енергетичній інфраструктурі в містах Ісфахан та Хорремшахр.

Видання з посиланням на інформагентство Fars повідомляє, що внаслідок обстрілу було пошкоджено газопостачальні об’єкти та газопровід, загиблих немає.

Зазначається, що в Ісфахані постраждали будівля управління газопостачанням та станція зниження тиску газу, що спричинило пошкодження частини об’єктів і сусідніх будинків.

У Хорремшахрі ракета влучила в район газопроводу, проте інформація про загиблих не надходила.

Електропостачання в Хорремшахрі залишається безперебійним, даних про перебої в Ісфахані поки не надходило.

Нагадаємо, Трамп після переговорів з Іраном доручив відкласти удари по енергетичній інфраструктурі країни. Він заявив, що протягом останніх двох днів Вашингтон і Тегеран провели "дуже плідні та конструктивні переговори" щодо врегулювання конфлікту.

Пізніше Іранські ЗМІ спростували заяву Трампа і повідомили, що жодних переговорів між Тегераном і Вашингтоном не проводилося. МЗС Ірану стверджує, що президент США просто "намагається виграти час, поки тривають регіональні зусилля з деескалації".

Згідно з даними агентства Reuters, США ведуть переговори зі спікером парламенту Ірану Мохаммадбагер Галібаф. Сам Галібаф, коментуючи ці повідомлення, заперечив факт будь-яких контактів із Вашингтоном та наголосив, що продовжує підтримувати верховного лідера Ірану.

Зазначимо, 23 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран "дуже хоче укласти угоду" і це може статися протягом п'яти днів або раніше.

Він наголосив, що останні переговори з Іраном відбулися минулої ночі. За словами Трампа, Іран має "представників", з якими вела переговори адміністрація президента США.

