Иран обвиняет США и Израиль в атаке на энергосистему, - СМИ

Издание со ссылкой на информагентство Fars сообщает, что в результате обстрела были повреждены газоснабжающие объекты и газопровод, погибших нет.

Отмечается, что в Исфахане пострадали здание управления газоснабжением и станция снижения давления газа, что повлекло повреждение части объектов и соседних домов.

В Хорремшахре ракета попала в район газопровода, однако информация о погибших не поступала.

Электроснабжение в Хорремшахре остается бесперебойным, данных о перебоях в Исфахане пока не поступало.

Напомним, Трамп после переговоров с Ираном поручил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. Он заявил, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликта.

Позже Иранские СМИ опровергли заявление Трампа и сообщили, что никакие переговоры между Тегераном и Вашингтоном не проводились. МИД Ирана утверждает, что президент США просто "пытается выиграть время, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации".

Согласно данным агентства Reuters, США ведут переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммадбагером Галибафом. Сам Галибаф, комментируя эти сообщения, отрицает факт каких-либо контактов с Вашингтоном и подчеркнул, что продолжает поддерживать верховного лидера Ирана.