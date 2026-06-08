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Іран зупинив атаки на Ізраїль, але висунув ультиматум

15:30 08.06.2026 Пн
2 хв
За яких умов Тегеран відновить удари?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: іранська ракети (Getty Images)

В понеділок, 8 червня, Іран оголосив про зупинку військових операції проти Ізраїлю, але водночас висунув ультиматум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Xinhua.

Після обміну ударами з Ізраїлем військове командування Ірану заявило про припинення військових операцій.

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Водночас Тегеран пригрозив "суворішими та нищівними заходами, ніж раніше", якщо Ізраїль "продовжить свою операцію на півдні Лівану або здійснить нові атаки".

Нагадаємо, пізно ввечері 7 червня Іран здійснив щонайменше три хвилі запусків балістичних ракет по території Ізраїлю - уперше з квітня. Ізраїльська армія перехопила приблизно десять ракет, при цьому повідомлень про загиблих унаслідок прямих влучань немає.

Після цих ударів президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху та закликав утриматися від негайної військової відповіді, аргументуючи це тим, що переговори з Іраном, на його думку, перебувають на фінальній стадії.

Втім, Ізраїль не погодився з цією позицією. Вранці 8 червня ізраїльські сили завдали ударів по ракетних пускових установках і військових об’єктах у західних та центральних регіонах Ірану.

Зазначимо, у Тель-Авіві заявили, що готові до бойових дій, які можуть тривати щонайменше кілька днів, і не виключають подальшої ескалації конфлікту аж до його повного відновлення. Президент США вже відреагував на взаємні удари сторін.

На тлі нового загострення на Близькому Сході продовжують зростати світові ціни на нафту. Під час азійських торгів Brent подорожчала на 3,8% - до 96,64 долара за барель, а WTI зросла на 4,6% - до 94,68 долара.

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ІзраїльІранБлизький Схід