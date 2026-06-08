Иран остановил атаки на Израиль, но выдвинул ультиматум

После обмена ударами с Израилем военное командование Ирана заявило о прекращении военных операций.

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В то же время Тегеран пригрозил "более строгими и сокрушительными мерами, чем раньше", если Израиль "продолжит свою операцию на юге Ливана или осуществит новые атаки".

Напомним, поздно вечером 7 июня Иран осуществил по меньшей мере три волны запусков баллистических ракет по территории Израиля - впервые с апреля. Израильская армия перехватила около десяти ракет, при этом сообщений о погибших в результате прямых попаданий нет.

После этих ударов президент США Дональд Трамп позвонил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и призвал воздержаться от немедленного военного ответа, аргументируя это тем, что переговоры с Ираном, по его мнению, находятся на финальной стадии.

Впрочем, Израиль не согласился с этой позицией. Утром 8 июня израильские силы нанесли удары по ракетным пусковым установкам и военным объектам в западных и центральных регионах Ирана.