Иран остановил атаки на Израиль, но выдвинул ультиматум

В понедельник, 8 июня, Иран объявил об остановке военной операции против Израиля, но одновременно выдвинул ультиматум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua.
После обмена ударами с Израилем военное командование Ирана заявило о прекращении военных операций.
В то же время Тегеран пригрозил "более строгими и сокрушительными мерами, чем раньше", если Израиль "продолжит свою операцию на юге Ливана или осуществит новые атаки".
Напомним, поздно вечером 7 июня Иран осуществил по меньшей мере три волны запусков баллистических ракет по территории Израиля - впервые с апреля. Израильская армия перехватила около десяти ракет, при этом сообщений о погибших в результате прямых попаданий нет.
После этих ударов президент США Дональд Трамп позвонил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и призвал воздержаться от немедленного военного ответа, аргументируя это тем, что переговоры с Ираном, по его мнению, находятся на финальной стадии.
Впрочем, Израиль не согласился с этой позицией. Утром 8 июня израильские силы нанесли удары по ракетным пусковым установкам и военным объектам в западных и центральных регионах Ирана.
Отметим, в Тель-Авиве заявили, что готовы к боевым действиям, которые могут длиться минимум несколько дней, и не исключают дальнейшей эскалации конфликта вплоть до его полного восстановления. Президент США уже отреагировал на взаимные удары сторон.
На фоне нового обострения на Ближнем Востоке продолжают расти мировые цены на нефть. Во время азиатских торгов Brent подорожала на 3,8% - до 96,64 доллара за баррель, а WTI выросла на 4,6% - до 94,68 доллара.