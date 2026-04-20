Іран жорстко відповів США на заклики віддати збагачений уран

Іран: жодних ультиматумів і передачі урану

"Ісламська Республіка Іран не визнає жодних термінів чи ультиматумів у забезпеченні своїх національних інтересів", - заявив Багаї.

Він також додав, що Іран захищатиме свої інтереси стільки, скільки буде потрібно.

Речник МЗС також попередив: у разі нових "авантюр" з боку США чи Ізраїлю збройні сили Ірану відреагують повністю і рішуче.

Окремо Багаї відкинув заяви про передачу іранських запасів збагаченого урану.

"На жодному етапі поточних чи попередніх переговорів не порушувалося питання передачі іранських запасів збагаченого урану Сполученим Штатам чи будь-якій іншій країні, і принципово, цей варіант не стоїть на порядку денному Ісламської Республіки Іран", - наголосив він.