Іран жорстко відповів США на заклики віддати збагачений уран

Іран заявив, що не визнає жодних ультиматумів від США і не збирається передавати свій збагачений уран американській стороні чи будь-якій іншій країні.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.
"Ісламська Республіка Іран не визнає жодних термінів чи ультиматумів у забезпеченні своїх національних інтересів", - заявив Багаї.
Він також додав, що Іран захищатиме свої інтереси стільки, скільки буде потрібно.
Речник МЗС також попередив: у разі нових "авантюр" з боку США чи Ізраїлю збройні сили Ірану відреагують повністю і рішуче.
Окремо Багаї відкинув заяви про передачу іранських запасів збагаченого урану.
"На жодному етапі поточних чи попередніх переговорів не порушувалося питання передачі іранських запасів збагаченого урану Сполученим Штатам чи будь-якій іншій країні, і принципово, цей варіант не стоїть на порядку денному Ісламської Республіки Іран", - наголосив він.
Як повідомляло РБК-Україна, напередодні Іран зірвав другий раунд переговорів зі США.
Делегація Тегерана не з'явилася на зустріч у Пакистані, пославшись на надмірні вимоги Вашингтона та морську блокаду іранських портів.
Тим часом Іран різко відповів і на заклики Євросоюзу відкрити Ормузьку протоку. Речник МЗС Багаї порадив ЄС "залишити свої повчання", а контроль над протокою назвав суверенним питанням, яке не підлягає зовнішньому тиску.