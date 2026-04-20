Іран жорстко відповів США на заклики віддати збагачений уран

12:05 20.04.2026 Пн
2 хв
Тегеран відкидає найголовніші вимоги США для завершення війни
aimg Олена Чупровська
Фото: Іран відмовив США в урані і пригрозив відповіддю на будь-які "авантюри" (

Іран заявив, що не визнає жодних ультиматумів від США і не збирається передавати свій збагачений уран американській стороні чи будь-якій іншій країні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.

Іран: жодних ультиматумів і передачі урану

"Ісламська Республіка Іран не визнає жодних термінів чи ультиматумів у забезпеченні своїх національних інтересів", - заявив Багаї.

Він також додав, що Іран захищатиме свої інтереси стільки, скільки буде потрібно.

Речник МЗС також попередив: у разі нових "авантюр" з боку США чи Ізраїлю збройні сили Ірану відреагують повністю і рішуче.

Окремо Багаї відкинув заяви про передачу іранських запасів збагаченого урану.

"На жодному етапі поточних чи попередніх переговорів не порушувалося питання передачі іранських запасів збагаченого урану Сполученим Штатам чи будь-якій іншій країні, і принципово, цей варіант не стоїть на порядку денному Ісламської Республіки Іран", - наголосив він.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні Іран зірвав другий раунд переговорів зі США.

Делегація Тегерана не з'явилася на зустріч у Пакистані, пославшись на надмірні вимоги Вашингтона та морську блокаду іранських портів.

Тим часом Іран різко відповів і на заклики Євросоюзу відкрити Ормузьку протоку. Речник МЗС Багаї порадив ЄС "залишити свої повчання", а контроль над протокою назвав суверенним питанням, яке не підлягає зовнішньому тиску.

Сполучені Штати АмерикиІранБлизький Схід