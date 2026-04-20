Иран жестко ответил США на призывы отдать обогащенный уран

Иран заявил, что не признает никаких ультиматумов от США и не собирается передавать свой обогащенный уран американской стороне или любой другой стране.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.
"Исламская Республика Иран не признает никаких сроков или ультиматумов в обеспечении своих национальных интересов", - заявил Багаи.
Он также добавил, что Иран будет защищать свои интересы столько, сколько потребуется.
Представитель МИД также предупредил: в случае новых "авантюр" со стороны США или Израиля вооруженные силы Ирана отреагируют полностью и решительно.
Отдельно Багаи отверг заявления о передаче иранских запасов обогащенного урана.
"Ни на одном этапе текущих или предыдущих переговоров не поднимался вопрос передачи иранских запасов обогащенного урана Соединенным Штатам или любой другой стране, и принципиально, этот вариант не стоит на повестке дня Исламской Республики Иран", - подчеркнул он.
Как сообщало РБК-Украина, накануне Иран сорвал второй раунд переговоров с США.
Делегация Тегерана не явилась на встречу в Пакистане, сославшись на чрезмерные требования Вашингтона и морскую блокаду иранских портов.
Между тем Иран резко ответил и на призывы Евросоюза открыть Ормузский пролив. Представитель МИД Бахаи посоветовал ЕС "оставить свои поучения", а контроль над проливом назвал суверенным вопросом, который не подлежит внешнему давлению.