Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран жестко ответил США на призывы отдать обогащенный уран

12:05 20.04.2026 Пн
2 мин
Тегеран отвергает самые главные требования США для завершения войны
aimg Елена Чупровская
Фото: Иран отказал США в уране и пригрозил ответом на любые "авантюры" (

Иран заявил, что не признает никаких ультиматумов от США и не собирается передавать свой обогащенный уран американской стороне или любой другой стране.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Иран: никаких ультиматумов и передачи урана

"Исламская Республика Иран не признает никаких сроков или ультиматумов в обеспечении своих национальных интересов", - заявил Багаи.

Он также добавил, что Иран будет защищать свои интересы столько, сколько потребуется.

Представитель МИД также предупредил: в случае новых "авантюр" со стороны США или Израиля вооруженные силы Ирана отреагируют полностью и решительно.

Отдельно Багаи отверг заявления о передаче иранских запасов обогащенного урана.

"Ни на одном этапе текущих или предыдущих переговоров не поднимался вопрос передачи иранских запасов обогащенного урана Соединенным Штатам или любой другой стране, и принципиально, этот вариант не стоит на повестке дня Исламской Республики Иран", - подчеркнул он.

Как сообщало РБК-Украина, накануне Иран сорвал второй раунд переговоров с США.

Делегация Тегерана не явилась на встречу в Пакистане, сославшись на чрезмерные требования Вашингтона и морскую блокаду иранских портов.

Между тем Иран резко ответил и на призывы Евросоюза открыть Ормузский пролив. Представитель МИД Бахаи посоветовал ЕС "оставить свои поучения", а контроль над проливом назвал суверенным вопросом, который не подлежит внешнему давлению.

