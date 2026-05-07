Главная » Новости » В мире

Иран способен месяцами противостоять морской блокаде США, - WP

23:10 07.05.2026 Чт
2 мин
Несмотря на войну Тегерану удалось уберечь около 70% запасов ракет
aimg Валерий Ульяненко
Иран способен месяцами противостоять морской блокаде США, - WP Фото: Тегеран способен выдерживать трудности дольше, чем предполагалось (Getty Images)
Иран может выдержать морскую блокаду США от 90 до 120 дней до появления критических проблем в экономике. Также страна сохраняет значительный ракетный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Согласно анализу разведки, экономическая ситуация в Иране пока не настолько критическая, как утверждают некоторые источники. Тегеран способен противостоять блокаде даже дольше указанного срока, если наладит сухопутную контрабанду нефти через страны Центральной Азии.

Для сохранения функциональности нефтяной отрасли страна вынуждена уменьшать добычу на месторождениях. При этом Иран использует пустые танкеры для частичного хранения сырья.

Военный потенциал

Отдельные американские чиновники предполагают, что способность Тегерана выдерживать длительные трудности может быть выше прогнозов разведки США.

По их данным, иранское руководство стало более радикальным и решительным. В Тегеране убеждены, что смогут переждать политическую волю США и подавить любое внутреннее сопротивление с помощью репрессий.

Кроме того, анализ показал, что Иран сохранил значительную часть своих баллистических мощностей. Отмечается, что Иран все еще имеет примерно 75% довоенного запаса мобильных пусковых установок и около 70% запасов ракет.

Также есть признаки того, что Ирану удалось восстановить и вновь открыть почти все подземные хранилища, отремонтировать часть поврежденных ракет и даже завершить сборку новых боеприпасов, которые были почти готовы на момент начала войны.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что уже через неделю война с Ираном может полностью завершиться. Он видит "большие шансы" на заключение соглашения с Тегераном, но отмечает, что в случае продолжения войны будет "бомбить их до основания".

Отметим, Иран заявил, что проход через Ормузский пролив теперь безопасен. Тегеран сообщил, что это произошло благодаря "новым процедурам", но не объяснил, каким именно.

