Іран збив вертоліт США, який летів рятувати екіпаж F-15, - ЗМІ

Бабб розповіла, що, згідно з даними її джерела, що над Іраном підбили вертоліт Blackhawk, який був долучений до пошуку пілота F-15.

"Мені повідомили, що за вертольотом Blackhawk тягнувся шлейф диму, коли він сьогодні перетинав кордон з Ірану до південного Іраку", - зазначила вона.

Пізніше вона повідомила, що їй підтвердили збиття вертольоту. Бабб додала, що, за словами представника американської влади, всі члени екіпажу знайдені й перебувають у безпеці.

Ізраїль відклав удари по Ірану

CNN написало, що Ізраїль відклав сьогодні, 3 квітня, частину запланованих ударів по Ірану, щоб не заважати пошуково-рятувальним операціям з розшуку членів екіпажу винищувача F-15.

Згідно з даними двох джерел, Ізраїль також запропонував розвідувальну підтримку пошуково-рятувальним операціям, які, як і раніше, значною мірою проводяться силами США.

Двоє американських чиновників повідомили, що одного з пілотів врятовано і він зараз перебуває на лікуванні. Про долю другого пілота нічого не відомо.