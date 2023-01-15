Іран збільшує експорт нафти, попри санкції США

Експорт іранської нафти напередодні 2023 року зріс до максимуму - приблизно 1,2 млн барелів на день. І це попри американські санкції.

Посилаючись на дані профільних компаній нафтового ринку, видання доходить висновку, що іранський нафтовий експорт зберігає потенціал для подальшого зростання і цьогоріч. Так, енергетичний консультант SVB International заявив, що експорт сирої нафти з Ірану в грудні торік становив у середньому 1,137 млн барелів на день, що на 42 тисячі барелів на день більше, ніж у листопаді, і є найвищим показником 2022 року.

Спостерігає тенденцію до зростання експорту іранської сирої нафти також консультант Petro-Logistics - у грудні він досяг найвищого рівня з березня 2019 року. Компанія з аналізу даних Kpler оцінила експорт іранської сирої нафти в 1,23 млн барелів на добу в листопаді, що є найвищим показником із серпня 2022 року та майже на рівні з показником квітня 2019 року - 1,27 млн барелів на добу.

Reuters нагадує, що експорт нафти з Тегерана був обмежений після того, як колишній президент США Дональд Трамп у 2018 році вийшов з ядерної угоди 2015 року та відновив санкції, спрямовані на стримування експорту нафти та пов’язаних з ним надходжень уряду Ірану. Зростання експорту відбулося за часів каденції президента США Джо Байдена, який прагнув відновити ядерну угоду. Це сталося, незважаючи на обмежувальні процеси, такі як зупинка цих переговорів і конкуренція з боку російської сирої нафти, яка продається із суттєвими знижками.

Ситуацію прокоментував представник Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Уотсон, який заявив, що адміністрація дотримується санкцій стабільно, і макроекономічні показники Ірану це чітко підтверджують.

"Ми не вагалися і не вагатимемося вживати заходів проти тих, хто ухилявся від санкцій, разом із санкціями проти торгівлі ракетами та безпілотниками Ірану, а також проти порушень прав людини щодо іранського народу", - підкреслив Уотсон.

І додав, що наприкінці 2022 року Міністерство фінансів наклало санкції на групу контрабандистів нафти, пов’язану з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та Хізболлою. Це свідчить не лише про складні "тіньові" взаємозв’язки на глобальному нафтовому ринку, а й про наміри західних союзників рішучіше їх блокувати для боротьби з тероризмом.

Найбільшим покупцем іранської нафти залишається Пекін, якому підсанкційний Тегеран продає сиру нафту за підробними документами, щоб приховати її справжнє походження та убезпечити Китай від претензій США.

Крім того, минулого року Іран наростив співпрацю з Венесуелою, яка також перебуває під американськими санкціями, надсилаючи їй свою легку нафту для подальшої переробки та розчинники, необхідні при виробництві сирої нафти, придатної для експорту.