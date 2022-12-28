У Байдена почали активно перешкоджати виробництву та передачі іранських дронів РФ, - NYT

Адміністрація президента США Джо Байдена розробила масштабну програму, метою якої є перешкоджання розробці іранських дронів та їх передачі Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За інформацією видання, Білий дім активізував свою роботу щодо іранських дронів після того, як виявилося, що в безпілотниках знайшли технології країн Заходу, у тому числі й американські.

У NYT зазначають, що американці вже надають українським військовим інформацію про локації, де росіяни готують іранські дрони-камікадзе до запуску. Також компанії США передали Україні пристрої, які можуть виявляти ворожі безпілотники на далеких відстанях. Такі засоби для боротьби з дронами були включені і до пакетів американської військової допомоги нашій країні.

При цьому у виданні додають, що тему іранських дронів американські чиновники обговорювали і з Ізраїлем - державою, яка має досвід підриву іранської ядерної програми. Зокрема, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван минулого тижня обговорив з чиновниками Ізраїлю співпрацю між Росією та Іраном.

Інформацію про те, що США намагаються порушити виробництво дронів-камікадзе в Ірані за допомогою санкцій та переговорів, підтвердила прес-секретар Ради нацбезпеки США Едріен Вотсон.

Також, за даними NYT, Білий дім доручив вжити жорстких заходів щодо американських компаній, чиї технології були виявлені в іранських дронах. Держава планує й надалі вводити проти них санкції.