Иран увеличивает экспорт нефти, несмотря на санкции США

Экспорт иранской нефти накануне 2023 года вырос до максимума - примерно 1,2 млн баррелей в день. И это, несмотря на американские санкции.

Ссылаясь на данные профильных компаний нефтяного рынка, издание приходит к выводу, что иранский нефтяной экспорт сохраняет потенциал для дальнейшего роста и в нынешнем году. Так, энергетический консультант SVB International заявил, что экспорт сырой нефти из Ирана в декабре прошлого года составил в среднем 1,137 млн баррелей в день, что на 42 тысячи баррелей в день больше, чем в ноябре, и является самым высоким показателем 2022 года.

Наблюдает тенденцию роста экспорта иранской сырой нефти также консультант Petro-Logistics - в декабре он достиг наивысшего уровня с марта 2019 года. Компания по анализу данных Kpler оценила экспорт иранской сырой нефти в 1,23 млн баррелей в сутки в ноябре, что является самым высоким показателем с августа 2022 года и почти на уровне с показателем апреля 2019 года - 1,27 млн баррелей в сутки.

Reuters напоминает, что экспорт нефти из Тегерана был ограничен после того, как бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году вышел из ядерного соглашения 2015 года и возобновил санкции, направленные на сдерживание экспорта нефти и связанных с ним поступлений правительства Ирана. Рост экспорта произошел при каденции президента США Джо Байдена, который стремился возобновить ядерное соглашение. Это произошло несмотря на ограничительные процессы, такие как остановка этих переговоров и конкуренция со стороны российской сырой нефти, которая продается с существенными скидками.

Ситуацию прокомментировал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, заявивший, что администрация придерживается санкций стабильно, и макроэкономические показатели Ирана это четко подтверждают.

"Мы не колебались и не будем колебаться принимать меры против тех, кто уклонялся от санкций, вместе с санкциями против торговли ракетами и беспилотниками Ирана, а также против нарушений прав человека относительно иранского народа", - подчеркнул Уотсон.

И добавил, что в конце 2022 года Министерство финансов наложило санкции на группу контрабандистов нефти, связанную с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и Хезболлой. Это свидетельствует не только о сложных "теневых" взаимосвязях на глобальном нефтяном рынке, но и о намерениях западных союзников решительнее их блокировать для борьбы с терроризмом.

Крупнейшим покупателем иранской нефти остается Пекин, которому подсанкционный Тегеран продает сырую нефть по поддельным документам, чтобы скрыть ее подлинное происхождение и обезопасить Китай от претензий США.

Кроме того, в прошлом году Иран нарастил сотрудничество с Венесуэлой, также находящейся под американскими санкциями, направляя ей свою легкую нефть для дальнейшей переработки и растворители, необходимые при производстве сырой нефти, пригодной для экспорта.