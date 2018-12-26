Іран заявляє, що без проблем торгує нафтою, незважаючи на санкції

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Приватні експортери, які торгують нафтою, не мають жодних проблем у цій сфері

Приватні експортери Ірану, незважаючи на американські санкції, не відчувають ніяких труднощів зі збутом нафти. Про це повідомляє заявив міністр нафтової галузі Ірану Биджан Занганех, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, приватні експортери Ірану, які торгують нафтою, не мають жодних проблем у цій сфері.

"Найближчим часом 3 мільйона барелів сирої нафти можуть бути продані недержавним торговим компаніям", - заявив іранський міністр.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа восстанавила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.