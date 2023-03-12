Іран заявив про підготовку обміну полоненими з США. У Держдепі заперечили

Зазначимо, що міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян в інтерв'ю іранському державному телебаченню заявив, що Іран нібито "останніми днями досяг угоди щодо обміну полоненими між Іраном і Сполученими Штатами".

"Якщо з боку американців все піде добре, я думаю, ми побачимо обмін полоненими в найближчій перспективі", - сказав він.

Амірабдоллахян стверджував, що документ між Іраном і США, який передбачає обмін, був "опосередковано підписаний і схвалений" з березня 2022 року.

При цьому представник Держдепартаменту США Нед Прайс назвав ці коментарі "ще однією особливо жорстокою брехнею, яка лише посилює страждання їхніх родин".

"Ми невпинно працюємо над тим, щоб забезпечити звільнення трьох незаконно затриманих американців в Ірані", - сказав він, додавши, що США не зупиниться, поки вони не возз’єднаються зі своїми близькими.

В окремій заяві Ради національної безпеки Білого дому також назвали ці зауваження "брехливими".

"На жаль, іранські офіційні особи без вагань вигадують речі, і остання жорстока претензія спричинить ще більше душевного болю для сімей Сіамака Намазі, Емада Шаргі та Морада Тахбаза", - заявили в раді.

Зазначається, що Іран давно бере полонених із західними паспортами або зв’язками, щоб використовувати їх у переговорах з іноземними державами. Наразі відомо, що в іранських в'язницях утримуються щонайменше троє американських громадян за звинуваченнями нібито в шпигунстві. Усі затримані мають подвійне громадянство США та Ірану, чого Тегеран не визнає.

Зазначимо, що у Пентагоні заявляли про те, що РФ пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Іраном. А Україна перетворюється на "бойову лабораторію" для випробувань іранської зброї.

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