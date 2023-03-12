Иран заявил о подготовке обмена пленными с США. В Госдепе опровергли

Отметим, что министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян в интервью иранскому государственному телевидению заявил, что Иран якобы "в последние дни достиг соглашения по обмену пленными между Ираном и Соединенными Штатами".

"Если со стороны американцев все пойдет хорошо, я думаю, мы увидим обмен пленными в ближайшей перспективе", - сказал он.

Амирабдоллахян утверждал, что документ между Ираном и США, который предусматривает обмен, был "опосредованно подписан и одобрен" с марта 2022 года.

При этом спикер Госдепартамента США Нед Прайс назвал эти комментарии "еще одной особо жестокой ложью, которая только усугубляет страдания их семей".

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить освобождение трех незаконно задержанных американцев в Иране", - сказал он, добавив, что США не остановится, пока они не воссоединятся со своими близкими.

В отдельном заявлении Совета национальной безопасности Белого дома также назвали эти замечания "лживыми".

"К сожалению, иранские официальные лица без колебаний придумывают вещи, и последняя жестокая претензия повлечет за собой еще больше душевной боли для семей Сиамака Намази, Эмада Шарги и Морада Тахбаза", - заявили в совете.

Отмечается, что Иран давно берет пленных с западными паспортами или связями, чтобы использовать их в переговорах с иностранными государствами. На данный момент известно, что в иранских тюрьмах содержатся по меньшей мере трое американских граждан по обвинениям якобы в шпионаже. У всех задержанных двойное гражданство США и Ирана, чего Тегеран не признает.

Отметим, что в Пентагоне заявляли о том, что РФ пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном. А Украина превращается в "боевую лабораторию" для испытаний иранского оружия.

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