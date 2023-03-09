ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї, - Пентагон

Новость на русском →
Четвер 09 березня 2023 14:17
Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї, - Пентагон Ілюстративне фото: Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань зброї Ірану за межами Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Кожен має бути готовим до того, як виглядатимуть сценарії загрози, якщо Іран застосує тактику, техніку та процедури, яких він навчився в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут", - сказав високопосадовець Міноборони США, маючи на увазі Близький Схід.

За його словами, Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську летальну допомогу.

Зазначимо, що коментар прозвучав напередодні візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Ізраїлю, де на порядку денному буде ірано-російське військове співробітництво.

Нагадаємо, Sky News повідомляло, що Іран таємно поставив Росії сотні тисяч боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що РФ вагається з купівлею балістичних ракет в Ірану через побоювання, що у такому разі Україна може отримати далекобійні ATACMS з радіусом дії 300 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Війна Росії проти України Пентагон
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях