Іран заявив про безпечний прохід через Ормузьку протоку після призупинення місії США, - ЗМІ

Іран заявив про можливість безпечного проходу через Ормузьку протоку за новими правилами. Це сталося після призупинення військової місії США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як зазначило видання, іранські ЗМІ повідомили, що безпечний прохід через Ормузьку протоку став можливим згідно з "новими процедурами".
Це рішення з'явилося після того, як США призупинили свою військову операцію на цьому водному шляху.
Вашингтон розпочав місію "Проект Свобода" в неділю, щоб надавати допомогу комерційним суднам під час проходження протокою.
Проте вже у вівторок операцію призупинили, посилаючись на прогрес у мирних переговорах.
В іранській заяві не уточнюється, які саме "нові процедури" діють.
Водночас висловлено подяку капітанам та власникам суден за співпрацю.
Іран заявляє про свій суверенітет над Ормузькою протокою та раніше анонсував плани стягувати плату за безпечний транзит.
Багато світових лідерів попереджають, що такий крок є незаконним і створює небезпечний прецедент.
Нагадаємо, що Ормузька протока тривалий час перебувала під блокадою Ірану та США через війну. Напередодні президент США Дональд Трамп тимчасово призупинив проект "Свобода" щодо забезпечення безпечного проходу та супроводу комерційних суден.
Пізніше у Вашингтоні попередили, що можуть відновити бомбардування Ірану, якщо країна не виконає раніше досягнуті домовленості щодо розблокування стратегічного водного шляху.
На тлі такої напруги державний секретар США Марко Рубіо звернувся до Китаю. Він закликав Пекін донести до іранського керівництва, що продовження конфлікту веде до глобальної ізоляції Тегерана та завдає шкоди китайській економіці.