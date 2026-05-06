Іран заявив про безпечний прохід через Ормузьку протоку після призупинення місії США, - ЗМІ

Нові процедури в Ормузькій протоці

Як зазначило видання, іранські ЗМІ повідомили, що безпечний прохід через Ормузьку протоку став можливим згідно з "новими процедурами".

Це рішення з'явилося після того, як США призупинили свою військову операцію на цьому водному шляху.

Рішення США щодо операції

Вашингтон розпочав місію "Проект Свобода" в неділю, щоб надавати допомогу комерційним суднам під час проходження протокою.

Проте вже у вівторок операцію призупинили, посилаючись на прогрес у мирних переговорах.

В іранській заяві не уточнюється, які саме "нові процедури" діють.

Водночас висловлено подяку капітанам та власникам суден за співпрацю.

Плани Ірану щодо транзиту

Іран заявляє про свій суверенітет над Ормузькою протокою та раніше анонсував плани стягувати плату за безпечний транзит.

Багато світових лідерів попереджають, що такий крок є незаконним і створює небезпечний прецедент.