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Иран заявил о задержании иностранных дипломатов по подозрению в шпионаже

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Тегеран, Четверг 07 июля 2022 01:14
Иран заявил о задержании иностранных дипломатов по подозрению в шпионаже Фото: Иран заявил о задержании иностранных дипломатов по подозрению в шпионаже (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Иране заявили о задержании нескольких иностранцев, в том числе второго по значимости посланника Великобритании в Тегеране Джайлса Уитакера, по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В сюжете государственного телевидения Ирана показали кадры, на которых дипломат с его семьей в центральном Иране якобы брал пробы почвы.

Как утверждают в разведывательном управлении страны, образцы были взяты недалеко от места, где проводились ракетные испытания.

Двое других иностранцев были идентифицированы как муж атташе Австрии по культуре в Иране, а также профессор университета в Польше Мацей Вальчак, который, как сообщается, посещал Иран в качестве туриста.

Судя по репортажу, коллеги якобы собрали образцы земли в другом районе после посещения Ирана в рамках программы научного обмена. Как утверждает телевидение Ирана, сбор образцов также совпал с испытанием ракеты в южной иранской провинции Керман.

Отмечается, что Уитакер был выслан из района после того, как принес извинения.

Британия уже опровергла задержание своего дипломата.

По данным Reuters, последние годы элитная Революционная гвардия Ирана арестовала десятки лиц с двойным гражданством и иностранцев, в основном по обвинениям в шпионаже и безопасности.

Как передало агентство, правозащитные группы обвинили Исламскую Республику в попытке добиться уступок от других стран путем арестов по обвинениям в безопасности, которые, возможно, были сфабрикованы.

Отметим, что Иран и западные страны пытаются восстановить соглашение 2015 года, согласно которому Тегеран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Тогда президент США Дональд Трамп отказался от соглашения в 2018 году и ввел жесткие санкции.

Как сообщало агентство Axios, Израиль поделился с США и европейскими партнерами данным разведки, согласно которым Иран уже имеет возможность получать обогащенный уран такого качества, которое требуется для изготовления ядерного оружия.

Позже Израиль заявил, что Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия. Тегеран обогащает уран с беспрецедентной скоростью.

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