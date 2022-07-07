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Іран заявив про затримання іноземних дипломатів за підозрою в шпигунстві

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Тегеран, Четвер 07 липня 2022 01:14
Іран заявив про затримання іноземних дипломатів за підозрою в шпигунстві Фото: Іран заявив про затримання іноземних дипломатів за підозрою в шпигунстві (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Ірані заявили про затримання кількох іноземців, у тому числі другого за значущістю посланника Великобританії в Тегерані Джайлса Вітакера, за підозрою в шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У сюжеті державного телебачення Ірану показали кадри, на яких дипломат з його сім'єю в центральному Ірані нібито брав проби грунту.

Як стверджують в розвідувальному управлінні країни, зразки були взяті недалеко від місця, де проводилися ракетні випробування.

Двоє інших іноземців були ідентифіковані як чоловік аташе Австрії з культури в Ірані, а також професор університету в Польщі Мацей Вальчак, який, як повідомляється, відвідував Іран як турист..

Судячи з репортажу, колеги нібито зібрали зразки землі в іншому районі після відвідин Ірану в рамках програми наукового обміну. Як стверджує телебачення Ірану, збір зразків також збігся з випробуванням ракети в Південній іранській провінції Керман.

Відзначається, що Вітакер був висланий з району після того, як попросив вибачення.

Британія вже спростувала затримання свого дипломата.

За даними Reuters, останні роки елітна революційна гвардія Ірану заарештувала десятки осіб з подвійним громадянством і іноземців, в основному за звинуваченнями в шпигунстві і безпеці.

Як передало агентство, правозахисні групи звинуватили Ісламську Республіку в спробі домогтися поступок від інших країн шляхом арештів за звинуваченнями в безпеці, які, можливо, були сфабриковані.

Зазначимо, що Іран і західні країни намагаються відновити угоду 2015 року, згідно з якою Тегеран обмежив свою ядерну програму в обмін на звільнення від економічних санкцій США, ЄС і ООН. Тоді президент США Дональд Трамп відмовився від угоди в 2018 році і ввів жорсткі санкції.

Як повідомляло агентство Axios, Ізраїль поділився з США і європейськими партнерами даними розвідки, згідно з якими Іран вже має можливість отримувати збагачений уран такої якості, яка потрібна для виготовлення ядерної зброї.

Пізніше Ізраїль заявив, що Іран впритул підійшов до створення ядерної зброї. Тегеран збагачує уран з безпрецедентною швидкістю.

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