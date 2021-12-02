Иран начал обогащение урана, несмотря на планы возобновить "ядерную сделку" с Западом

Иран начал производство обогащенного урана с помощью более эффективных современных центрифуг на своем заводе в Фордо. Решение было принято несмотря на переговоры по возобновлению "ядерной сделки" 2015 года с Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Соответствующее заявление Международного агентства атомной энергии (IAEA) прозвучало на третий день непрямых переговоров Ирана с США о возобновлении ядерной сделки, которые возобновились на этой неделе.

Так, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран начал процесс обогащения урана до 20% чистоты с помощью одного каскада или кластера из 166 усовершенствованных установок IR-6 в Фордо. Эти машины намного эффективнее IR-1 первого поколения.

В результате генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он обеспокоен этим развитием событий и добавил, что необходимо провести детальную инспекцию ядерного объекта, чтобы узнать, на какой стадии сейчас находится ядерная программа страны.

Отметим, что Иран и западные страны пытаются восстановить соглашение 2015 года, согласно которому Тегеран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Тогда президент США Дональд Трамп отказался от соглашения в 2018 году и ввел жесткие санкции.

Вместе с тем, на этой неделе переговоры между Тегераном и Вашингтоном пока не привели ни к какому прогрессу.

Как сообщает агентство Axios, которая базируется в Тель-Авиве, Израиль поделился с США и европейскими партнерами данным разведки, согласно которым Иран уже имеет возможность получать обогащенный уран такого качества, которое требуется для изготовления ядерного оружия.

Со своей стороны Иран заявляет, что его ядерная программа имеет сугубо мирные цели.