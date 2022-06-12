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Иран "опасно близко" подошел к созданию ядерного оружия, - премьер Израиля

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Тель-Авив, Воскресенье 12 июня 2022 04:41
Иран "опасно близко" подошел к созданию ядерного оружия, - премьер Израиля Фото: премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия. Тегеран обогащает уран с беспрецедентной скоростью.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Он призвал Запад оказать давление на режим в Иране.

"Иран опасно близок к тому, чтобы заполучить ядерное оружие. Без давления со стороны Запада исламский режим в Иране может очень скоро заполучить в свои руки ядерную бомбу. Мир должен занять твердую позицию и сказать исламскому режиму: нет ядерного оружия - нет санкций", - заявил Беннет.

Отметим, что Иран и западные страны пытаются восстановить соглашение 2015 года, согласно которому Тегеран ограничил свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Тогда президент США Дональд Трамп отказался от соглашения в 2018 году и ввел жесткие санкции.

Как сообщало агентство Axios, Израиль поделился с США и европейскими партнерами данным разведки, согласно которым Иран уже имеет возможность получать обогащенный уран такого качества, которое требуется для изготовления ядерного оружия.

В декабре 2021 года Беннет заявил, что Израиль не является категорическим противником переговоров по ядерной сделке с Ираном, но ведение результативных договоренностей сейчас не представляется возможным.

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