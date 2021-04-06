Іран заявив про підрив в Червоному морі свого судна, в його корпус заклали міни

У Червоному морі на іранському судні Saviz спрацював вибуховий пристрій. Останні кілька років судно використовувалося для супроводу вантажних кораблів.

Відзначається, що вибух стався на борту судна Saviz в результаті закладеного в його корпусі вибухового пристрою. За первинною інформацією, інцидент стався в районі між узбережжями Ємену і Еритреї. Підтвердження від офіційної влади країни поки немає. Дані про загиблих і постраждалих, а також про стан судна, відсутні.

За даними видання, судно Saviz кілька років курсує в Червоному морі. Його використовує Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) для супроводу торгових і вантажних суден.