Іран запустив ракети по Ізраїлю, незважаючи на заяву Трампа про припинення вогню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ЦАХАЛу.

Ракетна тривога спрацювала в багатьох районах по всій країні. По Ізраїлю було запущено два залпи ракет. Під час останнього запуску є пошкодження цивільної інфраструктури в Беер-Шеві. Інформація про постраждалих не надходила.

"Система оборони не є герметичною, тому необхідно продовжувати дотримуватися інструкцій Служби тилу", - додали в ЦАХАЛі.

"Деякий час тому в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в напрямку Держави Ізраїль", - повідомили ізраїльські військові.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп оголосив 24 червня, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, яке має розпочатися приблизно за 6 годин після того, коли обидві країни завершать свої останні місії. Він зазначив, що такий режим триватиме 12 годин, після чого війну вважатимуть закінченою.

У ЗМІ повідомили, що Ізраїль погодився на припинення вогню за однієї умови. Іран повинен припинити свої атаки на країну.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна готова до припинення вогню, якщо Ізраїль також припинить атаки на його об'єкти.

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