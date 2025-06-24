Перемир'я не буде? Іран висунув ультиматум Ізраїлю
Іран не завдаватиме ударів, якщо Ізраїль припинить свої атаки на його об'єкти не пізніше ніж о 4 годині ранку, 24 червня.
Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, передає РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
Він звинуватив Ізраїль у початку війни і спростував інформацію про те, що є угода щодо припинення вогню.
"За умови, що ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4 ранку за тегеранським часом, ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього", - зазначив він.
Аракчі наголосив, що остаточне рішення про припинення військових дій Тегеран ухвалить пізніше, оцінивши ситуацію.
Водночас місцеві ЗМІ повідомили, що Ізраїль продовжив завдавати ударів по Ірану. У ЦАХАЛі відповідну інформацію поки що не прокоментували.
Перемир'я Ізраїлю та Ірану
Нагадаємо, Ізраїль атакував Іран 13 червня у спробі знищити його ядерну програму. Були атаковані головні ядерні та військові об'єкти Ірану, а також ліквідовані представники військового керівництва Тегерана.
Ізраїль та Іран почали обмінюватися повітряними ударами. А 22 червня США приєдналися і завдали ударів по ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
У ніч на 24 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню.
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