Ізраїль погодився на перемир'я з Іраном, але висунув умову, - CNN
Ізраїль погодився на припинення вогню за умови з Іраном. Однак для цього є одна умова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню за умови, що Іран припинить свої атаки на їхню країну", - сказав високопоставлений представник Білого дому.
Водночас він додав, що Іран ці умови прийняв.
Як пише CNN, під час переговорів президент США Дональд Трамп безпосередньо спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Своєю чергою, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф вели переговори щодо умов з іранцями - прямими і непрями каналами.
Зазначимо, що кілька годин тому Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном сьогодні буде припинення вогню. Білий дім стверджує, що угода стала можливою тільки завдяки ударам США по трьох ядерних об'єктах Ірану.
Чиновник розповів CNN, що Трамп також поговорив з еміром Катару Тамімом бін Хамадом бін Халіфою Аль Тані, під час якої подякував йому за допомогу в посередництві щодо угоди про припинення вогню.
Оголошення Трампа
Нагадаємо, Трамп написав у соцмережах, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню.
За його словами, першим вогонь припинить Іран, далі Ізраїль, а після закінчення 24 годин перемир'я - війну можна буде вважати закінченою.
Однак і сам Іран висунув умови. Зокрема, глава іранського МЗС Аббас Аракчі зажадав, щоб Ізраїль припинив свої атаки до 4 ранку сьогоднішнього дня.
Цей час уже минув. Деякі ЗМІ писали, що в Ірані було чути вибухи. Однак чи справді це, так поки що неясно.
Водночас важливо врахувати деталь Трампа. У своєму пості, який був опублікований приблизно о 01:00, він сказав, що припинення вогню почнеться приблизно через 6 годин, як кожна зі сторін завершить свої операції.
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