ua en ru
Вт, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ізраїль погодився на перемир'я з Іраном, але висунув умову, - CNN

Вівторок 24 червня 2025 05:11
UA EN RU
Ізраїль погодився на перемир'я з Іраном, але висунув умову, - CNN Фото: країна вимагає, щоб Іран припинив удари (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ізраїль погодився на припинення вогню за умови з Іраном. Однак для цього є одна умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню за умови, що Іран припинить свої атаки на їхню країну", - сказав високопоставлений представник Білого дому.

Водночас він додав, що Іран ці умови прийняв.

Як пише CNN, під час переговорів президент США Дональд Трамп безпосередньо спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Своєю чергою, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф вели переговори щодо умов з іранцями - прямими і непрями каналами.

Зазначимо, що кілька годин тому Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном сьогодні буде припинення вогню. Білий дім стверджує, що угода стала можливою тільки завдяки ударам США по трьох ядерних об'єктах Ірану.

Чиновник розповів CNN, що Трамп також поговорив з еміром Катару Тамімом бін Хамадом бін Халіфою Аль Тані, під час якої подякував йому за допомогу в посередництві щодо угоди про припинення вогню.

Оголошення Трампа

Нагадаємо, Трамп написав у соцмережах, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню.

За його словами, першим вогонь припинить Іран, далі Ізраїль, а після закінчення 24 годин перемир'я - війну можна буде вважати закінченою.

Однак і сам Іран висунув умови. Зокрема, глава іранського МЗС Аббас Аракчі зажадав, щоб Ізраїль припинив свої атаки до 4 ранку сьогоднішнього дня.

Цей час уже минув. Деякі ЗМІ писали, що в Ірані було чути вибухи. Однак чи справді це, так поки що неясно.

Водночас важливо врахувати деталь Трампа. У своєму пості, який був опублікований приблизно о 01:00, він сказав, що припинення вогню почнеться приблизно через 6 годин, як кожна зі сторін завершить свої операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран
Новини
Київ і Лондон посилюють оборонну співпрацю: Зеленський оголосив ключові пріоритети
Київ і Лондон посилюють оборонну співпрацю: Зеленський оголосив ключові пріоритети
Аналітика
Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні