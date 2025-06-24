Иран запустил ракеты по Израилю, несмотря на заявление Трампа о прекращении огня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ЦАХАЛа.

Ракетная тревога сработала во многих районах по всей стране. По Израилю было запущено два залпа ракет. В ходе последнего запуска есть повреждения гражданской инфраструктуры в Беэр-Шеве. Информация о пострадавших не поступала.

"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль", - сообщили израильские военные.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп объявил 24 июня, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня, которое должно начаться примерно через 6 часов после того, когда обе страны завершат свои последние миссии. Он отметил, что такой режим продлится 12 часов, после чего война будет считаться оконченной.

В СМИ сообщили, что Израиль согласился на прекращении огня при одном условии. Иран должен прекратить свои атаки на страну.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна готова к прекращению огня, если Израиль также прекратит атаки на его объекты.

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