Иран запустил ракеты по Израилю, несмотря на заявление Трампа о прекращении огня
Иран запустил ракеты в сторону Израиля утром, 24 июня, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ЦАХАЛа.
"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль", - сообщили израильские военные.
ЦАХАЛ призвал население продолжать выполнять инструкции Службы тыла. Военные отметили, что ведется перехват воздушных целей для устранения угрозы.
"Система обороны не является герметичной, поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям Службы тыла", - добавили в ЦАХАЛе.
Ракетная тревога сработала во многих районах по всей стране. По Израилю было запущено два залпа ракет. В ходе последнего запуска есть повреждения гражданской инфраструктуры в Беэр-Шеве. Информация о пострадавших не поступала.
Что предшествовало
Президент США Дональд Трамп объявил 24 июня, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня, которое должно начаться примерно через 6 часов после того, когда обе страны завершат свои последние миссии. Он отметил, что такой режим продлится 12 часов, после чего война будет считаться оконченной.
В СМИ сообщили, что Израиль согласился на прекращении огня при одном условии. Иран должен прекратить свои атаки на страну.
В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна готова к прекращению огня, если Израиль также прекратит атаки на его объекты.
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