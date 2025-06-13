Іран запустив по Ізраїлю сотню безпілотників після удару по ядерних об'єктах Тегерана

За його словами, Армія оборони Ізраїлю працює над тим, щоб збити їх.

Безпілотникам, запущеним з Ірану, знадобиться кілька годин, щоб досягти Ізраїлю.

Удар Ізраїлю

Ізраїль 13 червня почав широкомасштабні удари по Ірану. Цілями є ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет і військові командири. Ізраїль заявив, що це початок тривалої операції із запобігання створенню Тегераном атомної зброї.

Іранські ЗМІ та очевидці повідомили про вибухи, зокрема на головному підприємстві країни зі збагачення урану в Натанзі. Ізраїль оголосив надзвичайний стан в очікуванні відповідних ракетних і безпілотних ударів.

Елітний корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що його головного командира Хоссейна Саламі було вбито, а державні ЗМІ повідомили, що штаб-квартиру підрозділу в Тегерані було атаковано.

"Ми переживаємо вирішальний момент в історії Ізраїлю", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. За його словами, Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев", цілеспрямовану військову операцію з усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю. Ця операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно для усунення цієї загрози.

Ізраїльський військовий чиновник заявив, що Ізраїль завдає ударів по "десятках" ядерних і військових цілей, включно з об'єктом у Натанзі в центральному Ірані. Чиновник заявив, що в Ірану достатньо матеріалу, щоб виготовити 15 ядерних бомб протягом кількох днів.

Сполучені Штати заявили, що не брали участі в операції, що підвищує ризик нової ескалації напруженості на Близькому Сході - великому регіоні видобутку нафти.

Поряд із масштабними авіаударами ізраїльське розвідувальне агентство Моссад провело низку таємних диверсійних операцій на території Ірану, повідомляє Axios із посиланням на високопосадовця з Ізраїлю. Метою цих операцій було завдання шкоди стратегічним ракетним об'єктам Ірану і його можливостям протиповітряної оборони.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що щонайменше двоє вчених-атомників, Ферейдун Аббасі та Мохаммад Мехді Техранчі, загинули внаслідок ізраїльських ударів по Тегерану.

Очікування в Ізраїлі

Аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві закрили до подальшого повідомлення, а підрозділи ППО Ізраїлю перебували в стані підвищеної готовності на випадок можливих ударів у відповідь із боку Ірану.

"Після попереджувального удару Держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується ракетна атака і атака з використанням БПЛА (безпілотників) по Державі Ізраїль і її цивільному населенню", - заявив міністр оборони Ісраель Кац.

Начальник Генштабу ЗС Ізраїлю Еяль Замір заявив, що десятки тисяч резервістів були призвані. "Ми перебуваємо в центрі історичної кампанії, не схожої на жодну іншу. Це критично важлива операція із запобігання екзистенціальній загрозі з боку ворога, який має намір знищити нас", - сказав він.

Американські військові готуються до будь-яких непередбачуваних обставин на Близькому Сході, включно з імовірністю того, що їм доведеться допомагати в евакуації американських громадян.